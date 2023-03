[Drive to Zero ] le nouveau salon dédié à la mobilité décarbonée

Du 5 au 7 avril, Drive to Zero, le nouveau salon des mobilités décarbonées, donne rendez-vous aux acteurs de la transition énergétique. L’occasion d’aborder les perspectives et les solutions opérationnelles qui adressent tant les domaines des nouvelles pratiques de mobilité, des usages, de l’évolution des comportements, que ceux relevant des avancées technologiques énergétiques et digitales, des équipements, ou encore des infrastructures.

Cet événement fera l’objet d’un programme complet de conférences, plénières, tables rondes et ateliers autour de thématiques phares de la mobilité. Les différents formats de discussion et de présentation permettront d’appréhender les enjeux et problématiques posés par les évolutions et les impératifs de transition afin de réfléchir à des solutions pragmatiques et ciblées. Il s’agira ainsi de s’intéresser à la fois aux mobilités des personnes et des marchandises, aux déplacements du quotidien, aux nouvelles motorisations, aux mobilités actives en développement, aux spécificités territoriales, au développement de filières économiques, à l’avenir de l’industrie automobile...

En complément d’une solide programmation qui fera dialoguer les acteurs publics et privés, l’événement compte 130 exposants de toute la chaîne de valeur de la mobilité parmi lesquels EDF, ENEDIS, Mobilians, Avere (Association professionnelle au service des mobilités électriques), Arval BNP Paribas, Webfleet, Mobivia, ALD automotive, Engie, Mobileese, Daimler, DS, FNTV (Fédération Française des Transports de Voyageurs), Flixbus… et bien d’autres.

Le salon se déroulera autour de 4 temps forts :

Des tables rondes et ateliers présentés par d’influentes personnalités du secteur, parmi lesquelles Clément Beaune (Ministre en charge des Transports), Mathieu Flonneau (Historien des mobilités), Bernard Jullien (Économiste spécialiste de l’industrie automobile), Gabriel Plassat (Co-Fondateur de la Fabrique des Mobilités, expert auprès de l’ADEME), et d’autres figures du monde économique de différents secteurs comme par exemple Luc Chatel (Président de la Plateforme Française Automobile), Fabien Derville (Président Mobivia Groupe et Decathlon) ou encore Constance Maréchal Dereu (Directrice Générale de France Logistique)

La remise du prix de l’innovation , le 1er prix qui récompense les innovations de la mobilité zéro carbone

Une exposition artistique immersive sur les 3 jours de salon, pour éveiller les imaginaires autour de la mobilité décarbonée

immersive sur les 3 jours de salon, pour éveiller les imaginaires autour de la mobilité décarbonée La soirée Drive to Zero, pour un moment de convivialité et de networking

Le mercredi 5 et le jeudi 6 sont dédiés aux professionnels, et le vendredi 7 est également ouvert au grand public. Programme complet, liste des exposants et inscription visiteurs sur event.drivetozero.fr

