DS Smith prend plusieurs engagements pour le climat

Réduire son empreinte carbone, les industriels sont de plus en plus nombreux à s’y engager. Jeudi 20 janvier, le fabricant britannique d’emballage en carton DS Smith annonce ajuster ses activités mondiales sur le scénario de réchauffement fixé par l'accord de Paris, soit 1,5°. Pour y parvenir, le groupe prévoit, entre autres, de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de scope 1, 2 et 3 de 46 % en valeur absolue d’ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 2019).