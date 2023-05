DS Smith modernise son usine de Viana

Dans le cadre d’un investissement de 145 millions d’euros, DS Smith engage un important programme de modernisation de son usine portugaise de Viana. Acquise en 2018, cette papeterie, qui évoluait sous le nom d’Europac Kraft Viana, produit des papiers pour ondulé (PPO) issu de papiers et cartons à recycler (PCR). Avec ses fournisseurs Valmet et Voith, le cartonnier britannique modernise à la fois la chaudière biomasse et la machine à papier PM4 afin d’en augmenter la vitesse et la capacité. DS Smith entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) des catégories 1, 2 et 3 de 46 % en valeur absolue d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2019, et parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050. « La chaudière améliorera les performances environnementales en augmentant de 25 % l'efficacité de la vapeur à l'usine, la vapeur provenant de la chaudière étant recyclée dans l'usine », indique DS Smith, lancé dans la course aux alternatives aux plastiques. La mise en service est prévue en 2025.