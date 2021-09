DS Smith investit 7,5 millions d'euros dans un deuxième méthaniseur à Saint-Etienne-du-Rouvray

15 jours gratuits et sans engagement

Le groupe britannique DS Smith spécialiste de l’emballage en carton, investit 7,5 millions d’euros dans un deuxième méthaniseur dans sa papeterie de Saint-Etienne-du Rouvray près de Rouen (Seine-Maritime). Cette usine, propriété du groupe DS Smith depuis 2019, produit avec 160 salariés, 285 000 tonnes de papier par an, sous forme de bobines de papier pour ondulé (PPO) utilisées pour l’extérieur des boîtes en carton et pour les cannelures intérieures. Ces bobines sont transformées en caisses en carton par les usines du groupe DS Smith pour l’industrie automobile, l’industrie alimentaire et le e-commerce.