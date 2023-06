Drones de combat ou tactique, taxis volants autonomes… Les cinq images de la semaine «spéciale Bourget»

Un drone de combat AAROK made in France pour séduire les forces armées tricolores

Au salon du Bourget, l’ETI francilienne Turgis & Gaillard a fait sensation en présentant pour la première fois son prototype de drone de combat MALE (moyenne altitude longue endurance). Baptisé AAROK, l’appareil de 5,5 tonnes et de 22 mètres d’envergure est capable d’emporter 1,5 tonne d’armement lors de missions pouvant durer jusqu’à 24 heures. L’aéronef vient concurrencer le Reaper fabriqué par l’américain General Atomics sélectionné en 2013 par les forces françaises, faute de solution tricolore adéquate. Le développement rapide, astucieux et made in France de l’AAROK pourrait bien cette fois séduire les armées françaises. La mise en service opérationnelle de l’aéronef devrait avoir lieu dès 2025.

Avec le taxi volant Wisk, Boeing s’attaque à l’aviation électrique

C’est au Bourget qu’il a fait sa première apparition française : l’aéronef à atterrissage et décollage vertical de Wisk porte les espoirs de son entreprise mère Boeing dans le transport aérien électrique, qui a déboursé en pleine crise interne pas moins de 450 millions de dollars en 2022 pour l’acquérir. Ce taxi volant 100% électrique et autonome en impose avec ses 12 moteurs de 100 kW de puissance chacun et ses 15 mètres d’envergure. Capable de transporter quatre passagers sur 150 km à 220 km/h, l’appareil volera sans pilote. Le groupe mise sur un vol test en 2024 pour une certification avant 2030, ouvrant dès lors la voie à la commercialisation de l’appareil. Photo Pascal Guittet

Renault présente son nouveau vaisseau amiral «Rafale» au Bourget

La veille de l’ouverture du Bourget, le 18 juin, Renault a dévoilé son nouveau vaisseau amiral, le «Rafale». Un clin d'œil assumé au passé «glorieux» de Renault dans l'aviation. Le SUV coupé haut de gamme de segment D, destiné à coiffer la gamme de la marque au Losange, embarquera de la puissance et quelques innovations technologiques. Silhouette agressive et carrosserie fastback pour un look sportif, le véhicule long de 4,71 mètres pour 1,61 m de hauteur affiche un poids de 1653 kg. L’objectif du constructeur est d’offrir «puissance et personnalité sur la route» aux conducteurs, à un coût « accessible » (non encore divulgué). Photo Pascal Guittet

Les taxis volants de l'allemand Volocopter dans les airs pour les JO2024

Le VoloCity de la start-up allemande Volocopter évoque le croisement d’un drone et d’un hélicoptère. Ce taxi volant équipé de 20 kWh de batteries et pouvant transporter deux personnes se prépare aux premiers vols commerciaux, prévus aux jeux Olympiques de Paris, en partenariat avec Aéroports de Paris (ADP). Pour l’évènement, Volocopter prévoit de fabriquer 50 à 100 engins électriques d’ici l’été 2024. La cible ? Touristes et voyageurs d’affaires pressés. «Nous ne voulons pas être un moyen de transport pour les riches. Notre ambition est de proposer un prix moyen de 100 euros entre les aéroports et les centres-villes, d’ici à la fin de la décennie», assure Christian Bauer, directeur commercial de la start-up. Photo Pascal Guittet

Le drone Patroller de Safran remporte son premier contrat à l’export auprès de la Grèce

Le drone tactique Patroller de Safran, produit à l’usine de Montluçon (Allier), a trouvé son premier client à l’international. A l’occasion du Bourget, le groupe aéronautique a annoncé que la Grèce allait acquérir pour les missions de surveillance de son armée de terre, 4 appareils et 3 stations de base pour les opérer. Les premières livraisons devraient intervenir d’ici fin 2024 et s’étaler jusqu’à fin 2025. Le montant du contrat n’a pas été communiqué. Jusqu’à aujourd’hui, seule l’armée française avait acquis ce drone, en 28 exemplaires, dont le premier sera livré à l’été 2023.