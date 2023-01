Drone sans hélices, A400M, robot de forage... Les cinq vidéos les plus vues de 2022

Cinq pays européens testent conjointement l'Airbus A400M

S’il a connu des débuts difficiles, l’Airbus A400M est devenu un véritable couteau suisse, capable de transporter des tonnes de matériels ou de ravitailler d’autres appareils en vol. Ses capacités en conditions réelles restant méconnues, des exercices militaires sont régulièrement organisés. Ainsi, du 4 au 8 juillet 2022, les armées de l'air française, anglaise, espagnole, belge et allemande se sont retrouvées en France, d'abord à la base aérienne 123 d'Orléans Bricy (Loiret), puis à la base aérienne 278 d'Ambérieu (Ain), pour l'exercice Ouranos («Objectives of Unpaved Runway And Night Operations»). Objectif : comparer leurs approches et procédures en matière d'atterrissage sur terrains sommaires. Les commandos forces spéciales de l’armée de l’Air et de l’Espace ont aussi pris part à l’exercice pour s’entraîner à l’infiltration de véhicules lors de posés d’assaut.

Un moteur non caréné sur un Airbus A380

L’Airbus A380 demeure indémodable. Après l’annonce d’Airbus et CFM (co-entreprise de Safran et General Electric) de tester un A380 modifié avec démonstrateur de système de propulsion à hydrogène à partir de 2026, les mêmes partenaires prévoient de tester une architecture de moteur non caréné. Un moteur «open fan» qui aurait le potentiel de diminuer les émissions de CO2 de 20% et serait en outre compatible avec les SAF. «La campagne d'essais en vol sera effectuée dans la seconde moitié de cette décennie depuis le centre d'essais en vol d'Airbus à Toulouse (Haute-Garonne)», indiquent les partenaires dans un communiqué.

Faire voler des drones comme des satellites

Faire décoller un drone sans hélice ? C’est la promesse un peu folle de la start-up américaine Undefined Technologies. La jeune pousse souhaite concevoir des drones silencieux grâce à des moteurs à propulsion ionique, utilisés aujourd'hui par… les satellites. Dans une vidéo publiée en décembre 2021, l'entreprise prouve qu’elle arrive à faire voler un drone pendant 2 minutes et 30 secondes en produisant 85 décibels (dB), ce qui reste encore loin des 70 dB qu'elle espère atteindre. La propulsion ionique est basée sur le déplacement d’ions d’une électrode positive à une électrode négative. Ces ions percutent les particules d’air et créent une poussée, appelée vent ionique, qui est cependant très faible. Il reste donc plusieurs défis à relever avant d’arriver à la commercialisation, dont la date est pour l’instant inconnue.

Un vélo qui utilise le poids des cyclistes pour se propulser

Utiliser la force de gravité du corps humain pour propulser un vélo ? C’est le pari de l’entreprise irlandaise SuperWheel, qui a mis au point une roue capable de fournir «une assistance améliorée de plus de 30%». Pour atteindre cette performance, la roue arrière du vélo est assortie de huit ressorts qui se déclinent en trois types, selon le poids de la personne. L’autre élément important est la pression des pneus, qui devra être ajustée à l’aide d’une clé de 13 mm. Cette bicyclette n’est malheureusement pas recommandée pour les montées longues et raides, mais serait adaptée pour des sentiers plats et des pentes relativement courtes. Elle coûte 475 euros.

Un robot de forage sans contact

C’est une solution qui pourrait faire baisser les coûts d’enfouissement de câbles électriques de 50 à 80%. La start-up américaine Petra a mis au point un robot, baptisé Swifty, équipé d’une torche qui projette un mélange de gaz atteignant les 1 000 degrés, ce qui permet de transformer des roches en petits cailloux sans les toucher. En testant sa solution sur du quartzite de Sioux, l’une des roches les plus dures de la planète, l'entreprise a réussi à creuser un tunnel d’environ 60 cm de diamètre et de 6 m de long.