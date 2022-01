Drone inspiré d'une raie manta, une techno pour creuser la roche sans la toucher.... Le top 3 des vidéos de la semaine

© DARPA Le robot-manta a été mis au point par l’Agence des projets de recherche avancée de défense (Darpa).

1. Un drone de l'armée camouflé en raie manta

Plus vraie que nature, ou presque. L'armée américaine a monté le programme Manta Ray qui vise à développer un drone multifonction prenant l’apparence d’une raie manta. Elle sera capable de capter les faibles puissances sous-marines et classer les dangers qu’elle perçoit. Elle servira aussi d’objet d’expérimentation pour améliorer les technologies visant à limiter l’encrassement, la corrosion et les dégradations de matériaux.

2. De la musique envoyée directement à vos oreilles

Découvrez la vidéo ici

Fini les écouteurs, et même les AirPods. La startup israélienne Noveto a présenté au Consumer Electronic Show de Las Vegas son innovation Noveto N1, un appareil qui permet d’écouter de la musique sans que celle-ci puisse être perçue des personnes autour de nous. Le Noveto N1 fonctionne en envoyant des ondes ultrasonores directement autour du système auditif de l’utilisateur. Les autres dans la pièce ne perçoivent qu’un murmure…

3. Creuser des tunnels à la torche, c'est possible

Découvrez la vidéo ici

Une machine qui permet de creuser les roches les plus dures, sans avoir besoin de les toucher. C'est le projet un peu fou mis au point par la start-up américaine Petra, qui a créé Swifty, un robot piloté à distance et équipé d'une torche, projetant un mélange de gaz à (seulement) 1 000 degrés. Petra a déjà levé 30 millions de dollars en décembre grâce à cette idée.