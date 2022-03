Drone hydraulique de Flowcopter, parité dans l'espace, limousine de 30 mètres de long... Le top 3 des vidéos de la semaine

[L'industrie c'est fou] Ce drone hydraulique vise les 900 kilomètres d'autonomie

Découvrez la vidéo ici

La start-up Flowcopter développe le premier drone hydraulique de la planète. Troquer les batteries contre des pompes et des moteurs à combustion lui permettra de voler plus loin et plus longtemps, mais n'aidera probablement pas à protéger l'environnement.

[L'industrie c'est fou] Un vaisseau en forme de vulve pour « restaurer l'égalité des genres dans l'espace »



Découvrez la vidéo ici

Un collectif féministe allemand veut inciter l'Agence spatiale européenne à construire un vaisseau spatial en forme de vulve, afin de prouver que les femmes ont toute leur place dans l'espace. Selon ses membres, le design aérodynamique de l'engin lui permettrait d'égaler les performances de ses équivalents phalliques.

[L'industrie c'est fou] La plus longue voiture du monde obtient une rallonge



Découvrez la vidéo ici

Hérésie en ces temps de flambée des prix du carburant et de réduction de la place de la voiture en ville, le record de la voiture la plus longue du monde vient de nouveau d'être battu. Cela se passe aux Etats-Unis, pays de la démesure automobile par excellence...