[Drinks stories] Pour ses nouvelles barriques, le château La Varière a sélectionné des chênes locaux

Produire du vin et avoir le privilège de suivre l’élaboration de barriques de chêne, « c’est un peu un rêve d’enfant », reconnaît David Grellier, le directeur d’exploitation du château La Varière, à Brissac-Loire-Aubance (Maine-et-Loire). Dix salariés y produisent de 600 000 à 1 million de bouteilles par an (700 000 cette année), avec 150 hectares de vigne sur les appellations angevines. L’entreprise vient de faire fabriquer des tonneaux composés de bois issu de la forêt (1 300 hectares) jouxtant le château de Brissac, auquel elle est adossée. Une bâtisse qui est le plus haut château de France, avec un propriétaire commun. Un sourcing ultra-local, dans la même ville.