[Drinks Stories] Malgré les surcoûts, Fefe fait produire son hard seltzer en France

Dans les prochaines semaines, Fefe devrait changer de mode de fabrication, passant à une base distillée (et non fermentée comme actuellement), lui permettant de changer de consistance et d’intégrer des alcools français (fine de cognac, blanche d’armagnac, calvados…). Un nouvel industriel devrait prendre le relais afin de réaliser ce projet, destiné à conforter l’ancrage made in France de ce hard seltzer : “si nous avions choisi de le faire produire à l’étranger, cela aurait été plus simple”, concède Romain Le Mouëllic, cofondateur du groupe Syndicat.