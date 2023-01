[Drinks stories] Les whiskies bretons Eddu tracent leur sillon grâce au sarrasin

Orge, blé, maïs ou seigle... La composition du whisky repose bien souvent sur au moins l'une de ces quatre céréales. A Plomelin (Finistère), la Distillerie des Menhirs n’a pas fait le choix de la facilité : elle propose depuis 2002 des whiskies à base de blé noir, aussi appelé sarrasin. «Pour les mêmes quantités, produire un whisky au blé noir coûte cinq à six fois plus cher qu’avec de l’orge», indique Loig Le Lay, directeur commercial. Un écart qui pourrait d'ailleurs encore se creuser. L’entreprise (15 personnes, 4,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 70% avec le whisky) devrait acheter son blé noir au prix de 1 250 euros la tonne en 2023, contre 850 euros l’an dernier. Elle en commande 200 tonnes par an.

