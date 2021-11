[Drinks stories] Les liqueurs disruptives de H.Theoria s'entichent du savoir-faire historique de Gabriel Boudier

En 2020, pour son troisième anniversaire, H.Theoria a entièrement refondu sa gamme, son identité visuelle, et a lancé un nouveau produit, Midi Fauve (poivre de Timut, algue, vanille, fleur d’oranger, olive verte, coriandre et iris). Spécialisée dans les liqueurs, avec quatre références, la start-up parisienne (six personnes), qui écoule 13 000 bouteilles par an et en exporte en Angleterre, en Italie, en Suisse et à Hongkong, s’est appuyée dès le départ sur un partenariat avec la maison Gabriel Boudier (créée en 1874) pour ses prestations de production, réalisées loin de ses nouveaux bureaux du 11e arrondissement.