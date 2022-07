[Drinks stories] Le brasseur Ninkasi augmente sa capacité de production dans une nouvelle fabrique à Tarare

Le groupe Ninkasi a posé, le 5 juillet, la première pierre du chantier de construction de sa nouvelle fabrique, à Tarare (Rhône). Le brasseur rhodanien a opté pour un site d'un peu plus de 1,9 hectare situé à l'entrée Ouest de cette commune lyonnaise, où il possède déjà une première brasserie depuis 2012. Le permis de construire déposé à l'été 2021 prévoit la création d'une brasserie, d'une distillerie et de deux chais dans un bâtiment de plain-pied d’une surface de 6 691 m² regroupant les activités de production, de conditionnement et de stockage de bières et spiritueux (whisky) ainsi que des bureaux.

