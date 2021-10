[Drinks stories] La Tonnellerie Baron met le turbo sur l'upcycling des fûts

Les vieux fûts sortent du bois. Aux Gonds (Charente-Maritime), la Tonnellerie Baron (67 personnes), produit 15 000 fûts par an, à destination de l’industrie du vin (90 %) et des spiritueux (10 %). Des produits dont la fin de vie ou le réemploi incombe à leur propriétaire. La PME travaillait déjà ponctuellement sur le sujet, lors des creux de production. Pour reprendre des fûts d’occasion, elle contactait ses clients qui auraient pu être vendeurs. « L’utilisation des fûts de seconde main progresse avec les micro-brasseries et l’essor des distilleries, mais aussi dans l’industrie du vin », indique Lionel Kreff, le directeur commercial et associé.