[Drinks stories] La canette, atout anti-crise de la Brasserie du Pays flamand

Un troisième contenant dans la panoplie de la Brasserie du Pays flamand. Sur les 40 000 hectolitres de bière qu’elle produit à Merville et à Blaringhem (Nord), la moitié sont conditionnés en fûts, et l’autre partie en bouteilles en verre, à deux tiers en 75 cl et un tiers en 33 cl. Mais depuis le mois de juin, des canettes ont fait leur apparition. Une nouveauté précipitée par les tensions sur les matières, affirment les dirigeants de l’entreprise, qui emploie 43 personnes et devrait générer 10,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022.

Échaudés par la crise Covid et la hausse des prix de l’énergie, la brasserie souhaite se prémunir d’une éventuelle rupture dans ses approvisionnements en bouteilles en verre, qu’elle a déjà constatée ponctuellement chez certains concurrents. «En plus d’aller chercher un nouveau marché, et d’abaisser notre bilan carbone, l’introduction de la canette nous permettra de ne pas interrompre nos usines», explique Olivier Duthoit, cogérant et directeur général.

[...]