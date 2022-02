[Drinks stories] La brasserie Meteor poursuit ses efforts en faveur de la consigne pour réemploi

Coup de jeune sur la consigne. Mi-janvier, Meteor a lancé sous ce mode de conditionnement son India Pale Ale (IPA) au format 75cl, afin de capter un nouveau public, ainsi que trois nouvelles étiquettes collector sur sa bière la plus vendue, la pils. De quoi réaffirmer l’engagement de la plus ancienne brasserie de France, créée en 1640, envers la bouteille consignée. La consigne représente 60% de ses volumes bouteilles et 70% de nos volumes totaux, l’essentiel de ses fûts étant consignés. « Nous sommes la seule brasserie française à avoir un tel pourcentage de verre pour réemploi », s'enorgueillit Edouard Haag, président et représentant de la huitième génération à la tête de l’entreprise d’Hochfelden (Bas-Rhin).