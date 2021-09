[Drinks stories] Grâce à sa gomme d’acacia, Alland & Robert s'invite sur le marché des spiritueux sans alcool

15 jours gratuits et sans engagement

Boissons protéinées, sodas, chewing-gums et guimauves recourent à la gomme d’acacia, un émulsifiant, agent de texture et agent d’enrobage d’origine naturelle qui renferme plus de 90 % de fibres. Un produit dont la PME Alland & Robert (120 salariés, 48 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020), située à Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure), s’est fait une spécialité en devenant numéro un mondial. Une position de leadership qui lui a permis de gagner la confiance d’Everleaf, une start-up britannique spécialisée dans les boissons de type « spiritueux sans alcool ».