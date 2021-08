[Drinks stories] Gaz, leasing et certificats d'économies d'énergie au menu de la transition énergétique d'une distillerie

Lorsqu’un géant de l’énergie rencontre une coopérative agricole, cela induit de nouvelles installations et de nouveaux modes de financement. A Limoux (Aude), la société coopérative agricole Cavale (700 adhérents, 50 salariés, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires) collecte des céréales, gère une huilerie et traite les sous-produits de la vinification (marcs et lies) dans sa propre distillerie. Une activité très consommatrice d’énergie, dont les installations devaient évoluer pour intégrer de nouvelles sources d’approvisionnement. Depuis Paris, Greenflex (450 personnes, 250 millions d’euros de chiffre d’affaires), filiale de TotalEnergies, assure des prestations de conseil et de chantiers, en valorisant les certificats d’économies d’énergie du groupe.