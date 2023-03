[Drinks stories] En Charente, la Distillerie de la Tour optimise son outil industriel

Tirer parti d’une contrainte réglementaire pour repenser son organisation industrielle, telle est l’opération menée par la Distillerie de la Tour. Créée en 1989, l’entreprise (74 personnes, 80 millions d’euros de chiffre d’affaires) produit de l’eau-de-vie, du cognac, du gin et de la vodka, et possède une activité de négociant-vinificateur sur des vins tranquilles. Ses principaux clients sont des embouteilleurs-metteurs en marché de spiritueux et de vins. Une activité réalisée depuis l’an dernier dans un site de 15 000 mètres carrés doté d’une capacité de stockage de 240 000 hectolitres d’alcool, à Merpins (Charente), à une vingtaine de kilomètres de son implantation historique de Pons (Charente-Maritime).

