[Drinks stories] Du caviar made in France pour la vodka d’exception de Pernod Ricard

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © L'Orbe La Maison nordique fournit désormais le caviar embarqué dans la vodka L'Orbe.

Une “french touch” dans un produit d’exception. Depuis le début de l’année, L’Orbe, la vodka infusée au caviar lancée par Pernod Ricard en septembre 2019, a fait évoluer sa composition. Le caviar est désormais français, produit par La Maison nordique, après deux ans de recours à un caviar d’origine polonaise. “Nous sommes à la pointe sur la constance de la qualité tout au long de l’année, ce qui nous a incité à rechercher un nouveau fournisseur. Le caviar français est plus cher, mais comme il est de meilleure qualité, il a plus de jus et nous pouvons en mettre légèrement moins dans les bouteilles, ce qui revient à un coût inchangé”, explique Shéhrazade Schneider, la directrice générale de L’Orbe.

Organisé comme une intra-entreprise au sein du numéro deux mondial des spiritueux, L’Orbe, qui compte dix personnes, a mis un an et demi pour lancer son premier produit. “Je suis arrivée en avril 2018. Le groupe avait développé une technologie d’infusion, mais n’arrivait pas à l’utiliser”, indique Shéhrazade Schneider. Développé pendant cinq ans par la R&D de Pernod Ricard et breveté, ce procédé consiste à travailler par encapsulation. Le caviar est placé dans une algue avec un bain de calcium afin de créer une capsule. “Le caviar peut libérer ses arômes au sein de la vodka, tout en permettant d’obtenir un produit translucide. Cette membrane permet aussi de protéger le caviar.” Les perles en algues sont placées dans un tube, plongé dans la vodka. L’infusion s’effectue au sein de la bouteille – chaque flacon est conservé six semaines sur le lieu de production.

Une dizaine de vodkas ainsi qu’une quinzaine de caviars ont été testés. “En créant la marque, nous avions essayé de travailler avec du caviar français, mais nous n’avions pas de qualité constante.” Une vodka de seigle (40°), produite en Pologne, a été élaborée par une distillerie qui se trouvait dans le giron de Pernod Ricard, et qui a été conservée dans le portefeuille à l’occasion du lancement de L’Orbe. La variété de seigle Dankowski Diamond a été retenue. Pour le caviar, un Royal Baeri (le niveau intermédiaire de qualité entre le Baeri et l’Imperial Baeri) avait été sélectionné. L’assemblage du produit s’effectue en France, à Jarnac (Charente).

“Le caviar préféré des chefs”

“Le grain ferme, le goût peu iodé et la parfaite salaison” du caviar de La Maison nordique, produit en Sologne, a fini par convaincre la direction de L’Orbe, qui en a profité pour passer au grade de qualité supérieur sur ce produit. Les premiers travaux ont commencé au deuxième semestre 2020. “Ils ont des fermes où tout est fait à la main. Nous retrouvons chez eux l’Imperial Baeri, le caviar préféré des chefs. Il y a une vraie alchimie entre nos deux activités”, s’enthousiasme Shéhrazade Schneider. Trente grammes des précieux grains sont utilisés par litre de vodka. Vodka qui, elle, ne changera pas. Des essais, qui n’ont pas donné satisfaction, avaient été réalisés avec des produits français.

De 1000 à 2000 bouteilles sont produites tous les deux mois, selon la saison. Initialement destinée aux bars à cocktails, aux palaces et aux restaurants festifs (en accompagnement d’un sushi boat, par exemple), L’Orbe est désormais disponible en épiceries fines. Un réseau resté ouvert durant les confinements. La bouteille est produite par Saverglass, et l’emballage par Cartonnage orléanais (à La Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret), pour la touche made in France.