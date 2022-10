[Drinks stories] Depuis la Charente, comment Maison Ferrand a réussi l'intégration d'une distillerie de la Barbade

Avoir réussi le mariage d’équipes qui travaillaient différemment, et préserver l’emploi sur chaque site, tels sont « les plus beaux défis » relevés par Alexandre Gabriel, cinq ans après l’acquisition de West Indies Rum Distillery. En 2017, le propriétaire et maître de chai de Maison Ferrand signait l’acquisition de l'un de ses fournisseurs, basé à la Barbade, en mer des Caraïbes. De quoi permettre à l’entreprise française (380 personnes aujourd’hui, dont 100 en France) de passer du statut de négociant à celui de distillateur, pour sa gamme de rhums Plantation. Créée en 1989, la société d’Ars (Charente) possède également les cognacs Ferrand et les gins Citadelle.

