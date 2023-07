[Drinks stories] Dans le Rhône, Ninkasi compte poursuivre ses efforts environnementaux dans sa nouvelle usine

Depuis la mi-avril, Ninkasi emménage progressivement dans sa nouvelle usine, à Tarare (Rhône), à quelques kilomètres des locaux que l’entreprise (300 personnes hors franchises, 26,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022) occupe dans la ville depuis 2012. Un investissement de 32 millions d’euros qui doit permettre à cet exploitant de bars-restaurants (25 établissements) et ce fabricant de bière et de whisky de bénéficier d’une capacité de production de 120 000 hectolitres (hl), contre 40 000 hl dans l’usine actuelle, avec un bilan environnemental amélioré. « Dans cette nouvelle usine, l’objectif est de ne plus produire de déchets », explique Christophe Fargier, le président-fondateur de Ninkasi.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]