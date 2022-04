[Drinks stories] Dans l'Yonne, comment la distillerie Valour+Lemaire se développe de crise en crise

La distillerie Valour+Lemaire attend, dans le courant de l’année, son troisième alambic, moyennant un investissement de plus de 100 000 euros. Objectif : lui permettre de porter sa capacité de charge de 200 à 2000 litres, conformément à l’objectif assigné dans le business plan initial. Ce producteur de spiritueux de Tonnerre (Yonne) a été crée en mars 2020, a reçu ses équipements l’été suivant et a démarré sa production en septembre 2020, à l’orée du deuxième confinement. « Au départ, nous avons perdu six mois. Ensuite, nos volumes devaient être plus importants. Les cavistes ont bien travaillé durant cette période, mais ont pris peu de risques pour faire entrer de nouvelles références », se remémore Arnaud Valour, président et cofondateur.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]