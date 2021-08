[Drinks stories] Comment un e-commerçant a internalisé l'assemblage de son rhum

Nombreuses sont les PME de l’agroalimentaire qui fabriquent des produits pour une marque de distributeur - un volet souvent non-négligeable de leur activité. Créé en 2013, l’e-commerçant Excellence Rhum, qui commercialise 2500 références de spiritueux, a pour sa part décidé de créer son propre assemblage et d’internaliser la fabrication de son rhum, dans ses locaux d’Epinay-sur-Orge (Essonne). “Une production made in France faisait partie de notre cahier des charges, et ce jusqu’aux bouteilles, étiquettes et cartons”, précise le fondateur de l’entreprise, Alexandre Beudet.