[Drinks stories] Comment les brasseurs peuvent accueillir du public en milieu industriel

A Noël, nombreux sont, sans doute, les packs de bière régionale à avoir été déposés au pied des sapins. De quoi susciter l’envie de découvrir la manière dont la boisson est fabriquée. Les brasseurs doivent, eux, anticiper la venue de ce public, toujours plus nombreux, extérieur à l’entreprise. «La crise du Covid a amplifié les ventes en direct. De plus, les marques se sont multipliées ces dernières années. Les brasseurs peuvent expliquer eux-mêmes la philosophie derrière leur projet», indique Nicolas Lescieux, associé et directeur du service tourisme de L'Échappée Bière, une agence lilloise spécialisée dans l’organisation de visites et d’événements (12 salariés). Elle réalise 90% de son activité dans les Hauts-de-France et dans le Grand-Est.