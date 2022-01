[Drinks stories] Comment la maison de calvados Christian Drouin améliore son bilan carbone

Et si déguster (avec modération) du calvados pouvait faire du bien à la planète ? « Il s’agit d’un des spiritueux les plus “verts” en termes de bilan carbone », assure Guillaume Drouin, le président de la maison Christian Drouin. Chaque bouteille produite permet de capter 2,90 kg de CO2. Un satisfecit pour cette entreprise (20 salariés) de Pont-l'Évêque (Calvados), qui produit l’équivalent de 180 000 bouteilles de calvados par an et 60 000 de gin.