[Drinks stories] Ce producteur charentais de liqueurs se fraie un chemin sur le segment des “gins sans alcool”

Durant le dry january, davantage de consommateurs commandent des cocktails non alcoolisés, confirme Romuald Vincent, le créateur de Djin. Lancé en janvier 2020, ce « spiritueux sans alcool », qui a souffert de la fermeture des bars durant plusieurs mois, mise sur une méthode de fabrication différente de ses concurrents. « En désalcoolisant un gin, je n’ai pas trouvé ce que je cherchais. Les process qui avaient été développés par les Anglo-Saxons ne donnaient pas, pour leur part, les résultats attendus pour un spiritueux en termes de textures et d’usages », regrette ce liquoriste de Saint-Brice (Charente), installé depuis sept ans et qui produit, après une formation d’architecte, un apéritif (Dame de Pique, issu d’une recette familiale) et des vermouths.