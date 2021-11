[Drinks stories] Bache-Gabrielsen décompose ses bouteilles de cognac pour une meilleure écoconception

15 jours gratuits et sans engagement

Un industriel qui se méfie du greenwashing. Désireuse d’améliorer son empreinte environnementale et poussée par la demande de ses clients, la maison de cognac Bache-Gabrielsen lance ce mois-ci un nouveau cognac bio, conditionné dans une bouteille dont elle a, pour chacun de ses composants, recherché les solutions les mieux éco-conçues, adaptées à ses lignes de production et viables économiquement. « Nous avons recherché chaque matériau le plus avancé en matière d’éco-conception. Nous avons été confrontés à des discours allant dans ce sens, mais cela ne reflétait pas forcément la réalité ou cela n’était pas très abouti. Par ailleurs, importer des emballages de l’autre bout du monde n’a pas de sens », indique Laura Gabilan, chef de projet packaging.