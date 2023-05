[Drink Stories] Café Méo-Fichaux mise sur le café consigné et éco-responsable

Le site Méo-Fichaux de La Madeleine, dans le Nord, a fait peau neuve. La PME a investi 8 millions d'euros pour construire une nouvelle halle de 5 000 m² et 9 millions d'euros pour inaugurer une ligne de production supplémentaire. «Cette ligne fonctionne 24h24 et 7j/7. Elle est capable de produire 1 000 capsules en aluminium par minute, indique Edgar Meauxsoone, responsable digitalisation et développement des nouveaux projets. Elle vient compléter une ligne existante avec une capacité moindre, de 600 capsules par minute.»

Une volonté de démocratiser la consigne

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]