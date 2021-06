Drimm implante une ligne de combustibles solides de récupération sur son site de Montech

Drimm, filiale de Séché Environnement, complète le dispositif de son centre de tri, traitement et valorisation de déchets non dangereux implanté à Montech (Tarn-et-Garonne), par l'implantation d'une nouvelle ligne de production de CSR (combustibles solides de récupération). L'investissement, évalué à 4 millions d'euros pour le process et l'ensemble des équipements associés, est accompagné à hauteur de 300 000 euros par la région Occitanie et de 600 000 euros par l'Ademe.