Dow étend son projet Reflex en Afrique

Lancé en 2020 au Nigeria, le projet Reflex de Dow vise à accroître le recyclage des emballages souples en Afrique, de manière à établir un marché pour les contenus recyclés, afin de contribuer à résoudre le problème des déchets tout en offrant des opportunités d’emploi aux communautés locales. Considérant que cette phase pilote a été réussie, le groupe chimique américain l’étend à l’Égypte et à la Guinée. Il entend ainsi détourner des décharges et de la nature 10 000 tonnes de déchets d’ici à 2025 et employer directement 50 000 collecteurs dans les trois pays, par le biais d'une entreprise innovante de gestion des déchets, Wecyclers.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]