Dow accueillera une usine de recyclage chimique de Mura en Allemagne

Fin juillet 2022, le chimiste américain Dow annonçait l’approfondissement du partenariat conclu en 2021 avec le recycleur de plastique britannique Mura Technology, avec l’objectif de construire cinq unités de recyclage chimique, d’une capacité totale de 600 000 tonnes par an, aux États-Unis et en Europe, d’ici à 2030. L’une d’entre elles sera bâtie sur le site de Dow à Böhlen, près de Leipzig, en Allemagne. La décision d’investissement sera prise d’ici à la fin de 2023, l’usine devant être opérationnelle en 2025 et disposer d’une capacité annuelle de 120 000 tonnes. Elle devrait être ainsi la première du genre outre-Rhin.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]