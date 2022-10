Doté de 2 milliards d'euros, le fonds d’infrastructure dans l’hydrogène entre dans une nouvelle phase

Un an après l’annonce de sa création par Air Liquide, TotalEnergies et Vinci, le fonds de Hy24, spécialisé dans le financement de projets d’infrastructures hydrogène bas carbone, entre dans une nouvelle phase. La coentreprise entre le géant du capital-investissement Ardian et la plateforme d’investissement dans l’hydrogène décarboné FiveT Hydrogen a annoncé lundi 10 octobre avoir bouclé le tour de table de Clean H2 Infra Fund pour un montant total de deux milliards d’euros. De quoi dépasser l’objectif minimum fixé initialement à 1,5 milliard d’euros et revendiquer la place de plus grand fonds d’infrastructure au monde sur ce segment.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]