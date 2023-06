Dopper ou l’embouteillage expliqué aux gourdes

« Avec l’eau en bouteille, nous avons créé l’un des problèmes les plus sérieux et les plus complexes au monde ». La solution ? « Il suffit simplement de remplir sa gourde ». Une pleine page de texte pour dénoncer la logique du plastique à usage unique pour mieux promouvoir le réemploi et l’eau du robinet : c’est l’option retenue par le néerlandais Dopper dans une campagne publicitaire. Dans cette tentative, froide et clinique, de retracer étape après étape le parcours d’une bouteille d’eau, le fabricant de gourdes se livre à une démolition en règle de cette industrie désignée comme responsable de la pollution marine. « La préforme est ensuite expédiée à l’usine de moulage par soufflage » ; « l’eau est introduite dans la bouteille en plastique » : l'aventure de la traduction en français de cette admonestation étrange reste à écrire.

Ocean-Saving Device

Chacun pourra donc jouer au jeu facile des sept erreurs. La toute première phrase - « l’eau est d’abord extraite d’une source naturelle » - est tout aussi valable pour l’eau du robinet. Un « diable » pour déplacer une palette de bouteilles ? Pas simple… Un transpalette serait tout de même plus adapté. Sans doute le même qui sert à déplacer les gourdes emballées. Le geste de tri et l’incorporation de polyéthylène téréphtalate (rPET) ne sont pas évoqués. Mais les gourdes de Dopper, certifiées Cradle to Cradle (C2C), sont, en revanche, « des produits bons pour les océans ». En anglais dans le texte : « Ocean-Saving Device ». Une allégation environnementale de la plus belle eau totalement interdite par la loi qui porte néanmoins toute la communication de l’entreprise engagée dans une « mission », la « vague »… Une dernière poire pour la soif : phénomène de mode oblige, les placards sont désormais remplis de dizaines de gourdes qui ne servent jamais. Eau secours !

