Dopé par la demande en puces, Infineon anticipe un boom de son chiffre d’affaires

L’euphorie actuelle des puces, avec une explosion de la demande et une flambée des prix sur fond de pénurie, bénéficie à plein à Infineon Technologies. Le fabricant allemand fait figure de champion européen des semi-conducteurs, avec 47 500 salariés dans le monde et un chiffre d’affaires d’environ 11 milliards d’euros sur l’exercice fiscal clos en septembre 2021... Et le groupe voit l’avenir en rose.