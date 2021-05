Doliprane, Aspirine, Oscillococinum... Les ventes de médicaments sans ordonnance grippées par le Covid-19

Pour les laboratoires pharmaceutiques aussi, l'épidémie de Covid-19 apporte son lot de mauvaises nouvelles. L'omniprésence du virus depuis mars 2020 a eu pour double effet de chasser les pathologies saisonnières – grippe et gastroentérite en tête - et de faire plonger la vente des médicaments destinés à les traiter, le plus souvent administrés en automédication. "Les gestes barrières et les confinements ont ralenti la transmission des maladies hivernales, analyse Luc Besançon, délégué général de l'AFIPA (Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable). Les affections des voies respiratoires ont baissé de 27% en 2020 et les troubles gastroentéritiques de 10%".