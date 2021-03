DocuSign : Signature électronique : le 1er pas vers une transformation digitale

Les événements liés au Covid ont-ils fait évoluer les usages de la signature électronique ?

Olivier Pin : En 2020, de nombreuses entreprises ont été contraintes de créer une stratégie de travail à domicile presque du jour au lendemain. La signature électronique fait partie de ces outils qui ont permis d’assurer la continuité des activités à distance. En France, une entreprise sur deux a adopté la signature électronique : c’était déjà un marché en forte croissance mais l’épidémie de Covid a accéléré cette demande. Nos clients qui avaient déjà adopté DocuSign, ont dû le développer dans la totalité de leurs services (achats, RH, juridique, etc.). Et certaines entreprises qui étaient encore réticentes l’ont adoptée dans l’urgence…

Quelle est la valeur ajoutée de DocuSign ?

Olivier Pin : DocuSign est la solution la plus mature du marché. Nous avons une gamme de fonctionnalités très étendue qui couvre une multitude de cas d’usages : par exemple la signature en masse distance de l’identité des signataires, l’envoi de notifications SMS pour accélérer la signature de documents… Toutes ces fonctionnalités font partie de la gamme DocuSign.

Nous sommes aussi la seule solution qui est réellement globale et reconnue comme prestataire de confiance, validé et audité par l’ANSSI, le régulateur français. Ça signifie que nous proposons les trois niveaux de signature certifiés par la législation européenne eIDAS : simple, avancée, qualifiée.

La signature électronique est-elle le premier pas d’une transformation digitale ?

Olivier Pin : DocuSign s’est concentrée sur un but : éliminer le papier. Passer au numérique en devenant ainsi leader de la signature électronique avec DocuSign eSignature. Mais nous nous sommes aperçus qu’une fois la signature électronique en place, elle ouvrait la porte à la numérisation d’un cycle de vie beaucoup plus large que nous appelons le DocuSign CLM (gestion du cycle de vie des contrats). Il s’articule en 4 grandes étapes : préparer, signer, exécuter et gérer.

Chez DocuSign nous sommes convaincus que l’avenir réside dans une gestion centralisée et globale de l’ensemble du cycle de vie des accords, parfaitement intégrée avec les différents CRM et ERP existants dans l’entreprise. DocuSign sera là pour accompagner cette transition avec le DocuSign Agreement Cloud.

