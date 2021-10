[Document] Ingénieurs et techniciens, découvrez les résultats de l'enquête de rémunération de Page Personnel

15 jours gratuits et sans engagement

Si vous êtes techniciens de maintenance, chef de projet ou ingénieur de production, sachez que vous exercez l'un des trois métiers dont le salaire va le plus augmenter en 2022, selon l'étude réalisée par Page Personnel. Mais que les autres ne se désespèrent pas, les salaires des ingénieurs et des techniciens restent plutôt bien orientés. L'Usine Nouvelle vous propose de découvrir les salaires observés en 2021 pour une cinquantaine de fonctions, en fonction du degré d'ancienneté pour des fonctions d'ingénieurs et de techniciens. [...]