Dix usines qui ouvriront leurs portes en France en 2022

Présenté comme le plus gros projet industriel dédié aux énergies renouvelables en France, le site de Siemens Gamesa, situé sur une ancienne friche du port du Havre, doit équiper les cinq parcs éoliens de l'Hexagone en nacelles et pales. Au total, 750 emplois seront créés.

2022 sera-t-il à nouveau un bon cru pour l’industrie française ? L’an passé, le secteur a renoué avec les créations d’usines, près de deux fois plus nombreuses que les fermetures, selon notre bilan annuel établi fin 2021. Pour cette année, de nombreux projets sont déjà dans les tuyaux. Une partie des nouvelles capacités de production financées par le plan France Relance devrait se concrétiser au cours des prochains mois. L’investissement des entreprises reste dynamique. Il a rebondi de 12% en 2021 et dépasse allègrement son niveau d’avant-crise. Le contexte s’avère favorable à la réindustrialisation : les conditions de financement sont accommodantes et les goulets d’étranglement sur un certain nombre de composants incitent les industriels à renforcer leurs capacités pour faire face à la demande future.

1. Énergie : Siemens Gamesa, le plus grand site français de renouvelables

C’est au premier trimestre que le plus gros projet industriel dédié aux énergies renouvelables de France entrera en service, sur une ancienne friche de 36 hectares du port du Havre (Seine-Maritime). Le site de Siemens Gamesa doté d’un hub logistique et d’un bâtiment de 80 000 m2 fabriquera en particulier les nacelles et les pales des éoliennes des cinq parcs marins tricolores. Au total, 750 emplois directs et indirects seront créés. Depuis six mois, l’usine embauche à tour de bras ingénieurs, techniciens et opérateurs, et nombre d’entre eux sont formés à leur nouveau métier. Le seul aménagement de la zone, représentant 146 millions d’euros, a été financé avec le concours de l’État, de la région, de la communauté urbaine et du port. Pour Le Havre, c’est l’aboutissement d’un programme engagé il y a plus de six ans, par Areva qui, à l’époque, s’était diversifié dans l’éolien. [...]