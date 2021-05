Dix tableaux pour mieux comprendre le marché des puces

15 jours gratuits et sans engagement

Les Européens désertent le top 10

Aucun ne figure parmi les dix plus grands fournisseurs en 2020. Les trois ténors des puces en Europe, Infineon Technologies, STMicroelectronics et NXP, sont néanmoins présents dans le top 15. La Chine, pourtant de loin le plus gros marché, brille par son absence. Son champion des puces, HiSilicon, le bras armé de Huawei dans les semi-conducteurs, pointe seulement à la 17e place, avec 8,2 milliards de dollars en 2020, selon Gartner.