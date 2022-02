Dix propositions pour une économie circulaire : Citeo s’invite dans le débat électoral

Désormais entreprise à mission, Citeo intervient sur le réemploi, la biodiversité, la lutte contre les déchets abandonnés, les nouveaux modes de consommation… Arguant de son statut de pionnier dans les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), l’éco-organisme en charge des emballages ménagers et des papiers s’invite dans le débat public ouvert – ou ignoré – à l’occasion de l’élection présidentielle d’abord, des législatives ensuite, « pour éclairer des enjeux complexes ». Il formule à cet effet « dix propositions pour l’économie circulaire ». Pour Jean Hornain, son directeur général, « pour lutter contre le dérèglement climatique, préserver la biodiversité et protéger les ressources, il n’y a pas de solution miracle. Chaque mesure doit prouver son efficacité économique et environnementale. De nombreux leviers peuvent être activés pour accélérer le passage à l’économie circulaire. C’est tout le sens de nos propositions. »

Changement d’échelle

Pour mieux mettre en perspective sa démarche, Citeo rappelle les principales échéances à venir. Dans le cadre européen, au moins 55% des déchets d’emballages ménagers devront être recyclés d’ici à 2025, et 60% d’ici à 2030, ces taux étant de 50 et 55% pour les déchets d’emballages en plastique. D’autres obligations sont fixées par la loi Agec en France : tendre vers 100% de plastiques recyclés d’ici à 2025, réduire de 20% les emballages plastique à usage unique d’ici à fin 2025 et aboutir à leur suppression d’ici à 2040, interdire la mise sur le marché de certains matériaux en l’absence de filière de recyclage opérationnelle d’ici à 2030. À partir de là, l’éco-organisme prend position pour des mesures spécifiques ou très larges. Il recommande d’abord la systématisation de la démarche réduire, réemployer, recycler (3R) et le renforcement des filières de recyclage, avec une massification des flux. Il suggère aussi d’accompagner l’industrie papetière française pour l’aider à s’adapter à la baisse structurelle de la consommation. La quatrième proposition va bien au-delà de l’économie circulaire : Citeo souligne la nécessité de transformer les innovations en solutions industrielles, en soutenant les start-up en particulier. Parce que le geste de tri est essentiel, il faut également permettre à tous de l’accomplir en dehors du domicile. Des solutions adaptées doivent être développées pour les territoires d’outre-mer. La sensibilisation aux enjeux environnementaux doit être généralisée à toute la population, avec un accent particulier mis sur les déchets sauvages. Outre le cadre légal, il convient aussi de rendre incitatif le cadre fiscal, en France et en Europe. Enfin, Citeo préconise un changement d’échelle pour la REP et sa promotion internationale. Ces dix propositions sont activables dès à présent, fait encore valoir Citeo.