Dix projets pour le recyclage en Outre-mer

À la suite de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2022 « pour accompagner le développement de solutions locales de valorisation des matériaux issus de la collecte sélective » en Outre-mer et une première phase d’étude de leur faisabilité, Citeo a retenu dix des quinze projets initialement sélectionnés. Ils vont désormais bénéficier d’« un accompagnement technique et financier afin de franchir une nouvelle étape dans le déploiement opérationnel de solutions locales », explique l’éco-organisme. Les territoires concernés sont La Réunion, Mayotte, la Guyane, et la Martinique.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]