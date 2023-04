Dix projets phares pour renforcer la filière française des médicaments

Depuis la pandémie de Covid, qui a montré combien la France était dépendante des importations pour ses besoins pharmaceutiques, des dizaines de projets ont été lancés sur tout le territoire afin de renforcer les chaînes de valeur et d’approvisionnement en médicaments. Rien que dans le cadre de France Relance, le ministère chargé de l’Industrie en a recensé plus de 40, contribuant à la relocalisation ou la sécurisation de capacités de production de principes actifs. Nombre d’initiatives, même sans soutien public, ont été mises en œuvre, afin de réduire la dépendance à l’international pour des médicaments essentiels ou de se positionner sur les médicaments de demain. Retour sur cette mobilisation industrielle à travers 10 projets parmi les plus stratégiques.