Dix-neuf villageois tués dans l'ouest du Niger

La tuerie s'est produite dans la région de Tillabéry, dans et autour du village de Danga Zawne, a déclaré à Reuters le maire de Tonkiwindi, Karidjo Hamadou. Il n'a pas désigné de responsables.

"Trois personnes ont été tuées dans le village et les autres dans les champs", a-t-il dit.

Des combattants présumés du groupe Etat islamique ont tué une centaine de personnes le 2 janvier dernier lors de raids menés contre deux villages de Tillabéry et au moins 137 autres personnes en mars dans la région voisine de Tahoua.

Les islamistes visaient auparavant essentiellement les forces armées nigériennes mais se sont impliqués de plus en plus ces derniers mois dans des conflits communautaires locaux et des attaques contre les civils.

