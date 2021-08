Dix-huit mois après Renault, Audi présente un concept-car à la carrosserie extensible

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © AUDI AG L'Audi skysphere s'allonge d'une pression du doigt.

En voyant débarquer le concept car Renault Morphoz en mars 2020 (pour le salon de Genève finalement annulé), les designers et ingénieurs du studio de design Audi de Malibu ont dû pâlir... Car ils ont eu la même idée, juste un peu plus tard : créer un véhicule à la carrosserie extensible.

Cette voiture – un cabriolet qui s'inspire d'un modèle des années 1930, le Horch 853 – sera présenté au festival Monterrey car week (en Californie) le 13 août. Il se nomme "Skysphere" et s'avère le premier d'une série de trois concept cars : le Grandpshere (probablement dévoilé à Cologne en septembre) et l'Urbansphere (en 2022) suivront.

Comme le Morphoz, dont l'empattement pouvait grandir de 20 centimètres (et la longueur totale de 40), le Skysphere est capable de s'allonger de 25 centimètres, grâce à un système d'éléments de carrosserie et de châssis emboîtés, coulissant les uns dans les autres.

Comme chez Renault aussi, le changement de carrosserie s'accompagne d'un basculement vers un mode de conduite autonome de niveau 4 (le volant et les pédales se rétractant pour libérer de l'espace), tandis que l'empattement court est dédié à une conduite sportive et manuelle. La garde au sol peut également varier pour améliorer l'aérodynamisme.

Sous le capot particulièrement allongé lui aussi, se trouve... tout sauf un moteur thermique rugissant. Le moteur électrique est placé sur l'essieu arrière motorisé. Il délivre une puissance totale de 465 kW (632 ch) et un couple de 750 Nm au roadster, qui ne pèse qu'environ 1 800 kg. Les modules de batterie sont disséminées sous et autour de l'habitacle, pour une bonne répartition des masses. Audi annonce une capacité de batterie supérieure à 80 kWh, donnant à la voiture une autonomie de plus de 500 kilomètres selon la norme WLTP, en mode GT économique.

Le Skysphere ne verra jamais le jour sous cette forme mais donne des indications sur les futures orientations stylistique de la marque aux anneaux.