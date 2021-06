Divergences apaisées sur la Libye entre la Turquie et la France, dit Ankara

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Costas Baltas Les divergences entre la Turquie et la France sur le conflit en Libye se sont apaisées depuis l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement libyen en mars dernier, a déclaré mercredi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu (photo), ajoutant que les relations entre les alliés de l'Otan étaient sur la bonne voie. /Photo prise le 31 mai 2021/REUTERS/Costas Baltas

Ankara et Paris se sont opposés sur un éventail de questions ces derniers mois, dont les conflits en Libye et en Syrie, ainsi que les explorations turques en Méditerranée orientale. Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron ont échangé des diatribes à plusieurs reprises.

S'exprimant lors d'un entretien à la télévision publique, Mevlut Cavusoglu a déclaré que la France voulait par ailleurs coopérer avec la Turquie en Afrique, sur fond d'apaisement des relations entre les deux pays.

Il a ajouté que ces liens bilatéraux seraient discutés en détails lors d'une réunion entre les présidents des deux pays en marge du sommet de l'Otan la semaine prochaine à Bruxelles.

(Tuvan Gumrukcu; version française Jean Terzian)