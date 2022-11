Distribution chimique : Quaron devient Stockmeier France

La société de distribution rennaise Quaron a changé de dénomination et s’appelle désormais Stockmeier France. Elle prend ainsi le nom du groupe Stockmeier qui est entré dans son capital en 2011, pour devenir son unique actionnaire en 2019. Groupe familial basé à Bielefeld en Allemagne, Stockmeier est un distributeur de produits chimiques de commodités et de spécialités et un formulateur de produits d’hygiène, de désinfection et de traitements de surface. Ce changement traduit l’internationalisation rapide du groupe Stockmeier qui, après la prise de participation majoritaire de Gamma Chimica spa en Italie, cet été, compte plus de 1900 salariés présents dans 15 pays et générant 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

En devenant Stockmeier France, Quaron renforce, de son côté, sa visibilité auprès des grands producteurs et donneurs d’ordres. Après le rachat des sociétés Indal (2012) et Lubro (2016), l’ouverture d’un nouveau site à Arnas, en région lyonnaise (2014), Stockmeier France compte poursuivre sur cette dynamique de croissance. Elle lui a permis de quasiment doubler son chiffre d’affaires sur les dix dernières années pour atteindre les 213 M€ avec ses neuf sites de distribution sur le sol français et un effectif de 340 personnes. « Nous avons de nombreux projets industriels et commerciaux pour les années à venir et faire partie du groupe Stockmeier est un atout important qu’il faut mettre en avant », indique Patrick Nguyen-Duhamel, président de Stockmeier France.