Dispersions de graphène : Carbon Waters lève 2 millions d’euros pour son industrialisation

La start-up girondine Carbon Waters annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros, pour industrialiser son procédé de production d’additifs de performance à base de graphène. L’opération a été réalisée auprès d’Aquiti Gestion et de Naco (Nouvelle-Aquitaine Co-investissement), actionnaires historiques, ainsi que des fonds d’investissement Tirésias Angels et Paris Business Angels et de plusieurs autres business angels. Carbon Waters a également reçu le soutien financier de Bpifrance.

Ce tour de table va permettre de financer une usine pilote, basée sur un procédé peu consommateur de ressources. Le futur projet immobilier, d’environ 1200 m2, devrait voir le jour dans les prochains mois, autour de Bordeaux Métropole. Pour soutenir son développement, la start-up lance un plan de recrutement d’envergure, avec la création d’une dizaine d’emplois. Alors qu’elle produit actuellement 500 kilos de dispersions de graphène et réalise un chiffre d’affaires de 200 k€, la jeune société prévoit de multiplier par dix sa production l’an prochain, avant de cibler entre 50 à 100 tonnes fin 2025.

Des débouchés dans les pentures et les polymères

Connu depuis 20 ans pour sa résistance mécanique et thermique et sa conductivité électrique et thermique, le graphène est un nanomatériau qui présente également d’excellentes propriétés anticorrosion et de conservation. D’où un focus particulier de la start-up dans les domaines des peintures et des polymères. « Aujourd’hui, nous travaillons sur trois grands axes de développement. Premier champ d’expertise : le remplacement partiel ou total des produits toxiques, notamment pour les fabricants de peinture. Deuxième axe d’action : la décarbonation de l’industrie et l’allègement des structures pour les secteurs naval, automobile, aéronautique et spatial. Troisième axe d’investigation : le développement de solutions pour le stockage et le transport de l’hydrogène, ainsi que l’allongement de la durée de vie de certains matériaux, dont ceux utilisés dans les batteries », détaille Alban Chesneau, CEO.

L’innovation de Carbon Waters réside dans son procédé de production de graphène, basé sur une exfoliation de graphite en phase aqueuse et permettant de proposer des dispersions de graphène, prêtes à l’emploi. La société a déjà consacré à ce projet quatre ans de R&D, trois millions d’euros. Deux brevets ont été déposés et un troisième est en cours.

Déjà trois acteurs sur le marché français

Le marché français compte également deux autres acteurs produisant du graphène selon un même type de procédé : Graphene Production installé près de Grenoble qui revendique une capacité de 90 t/an et Blackleaf à Strasbourg qui affiche une capacité de production de 50 à 60 kg/j.