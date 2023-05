Disparition de Christian Blétrix

Une page se tourne chez CB Emballage avec la disparition, le 3 avril dernier, de son fondateur Christian Blétrix à la suite d'une maladie qui, indique sa famille, le rongeait depuis plusieurs mois. Né en 1954, cet autodidacte a effectué toute sa carrière dans l’emballage. Il commence ce long parcours en 1983, en tant que responsable export pour Ono, chez qui il sera chargé de développer les ventes de film et barquettes barrière dans les pays germanophones. En 1991, il intègre Lieder Maschinenbau en tant que directeur commercial. Il aura pour mission de vendre des lignes complètes hautes cadences de ce constructeur dans le domaine du conditionnement hautes cadences de plats cuisinés et autres produits alimentaires en Allemagne, en Autriche, en Scandinavie et en Afrique du Nord. C’est en 1995 qu’il décide de créer sa propre société, CB Emballage, à Bischoffsheim (Bas-Rhin), avec, là aussi, comme principales compétences, les barquettes et le secteur alimentaire.

Emballages adaptés

Son projet ? Aider les clients à sélectionner les emballages les plus adaptés, en fonction des produits, des process et des équipements. La création de CB Équipements suit presque naturellement en 2008. Cette entreprise, également basée en Alsace, se spécialise dans la fabrication de dépileurs, doseurs et autres systèmes de couverclage pour barquettes ainsi que dans les équipements pour le convoyage et la fin de ligne emballage. D’après ses amis et ses proches, Christian Blétrix était un infatigable professionnel, toujours chaleureux et souriant, qui parcourait l’Hexagone et l’Europe dans tous les sens : « On n’imaginera jamais le nombre effarant de kilomètres parcourus par an - sa voiture étant quasiment devenue sa maison à une certaine époque - pour répondre, apporter ses conseils et solutions d’emballage. » Certains de ses confrères ont pu le saluer le jour du montage du salon CFIA, à Rennes (Ille-et-Vilaine), en mars dernier, alors que sa santé l’avait terriblement affaibli. D’après nos informations, sa fille Laetitia, qui a travaillé à ses côtés de 2016 à 2018, assurera la continuité des entreprises CB Emballage et CB Équipements.