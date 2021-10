Disney repousse la sortie de plusieurs films Marvel et du prochain "Indiana Jones"

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bobby Yip Le réalisateur Scott Derrickson, les acteurs Tilda Swinton, Benedict Cumberbatch et le président de Marvel Studios Kevin Feige (de gauche à droite) assistent à une promotion du film "Doctor Strange" à Hong Kong en octobre 2016. Walt Disney a annoncé lundi le report pour plusieurs mois de la sortie de plusieurs films des studios Marvel et a repoussé à 2023 celle du prochain "Indiana Jones". /Photo d'archives/REUTERS/Bobby Yip

LOS ANGELES (Reuters) - Walt Disney a annoncé lundi le report pour plusieurs mois de la sortie de plusieurs films des studios Marvel et a repoussé à 2023 celle du prochain "Indiana Jones".

La commercialisation du prochain épisode de la série "Doctor Strange" a été décalée au 6 mai au lieu du 25 mars, ce qui a amené Disney à ajuster aussi les sorties des films d'autres super-héros Marvel prévues en 2022. Le prochain "Thor" sortira le 8 juillet au lieu du 6 mai et le prochain "Black Panther" le 11 novembre au lieu de juillet.

Le cinquième épisode de la saga "Indiana Jones", avec Harrison Ford, sera pour sa part dans les salles le 30 juin 2023 et non pas le 29 juillet prochain. L'acteur de 79 ans s'est blessé à une épaule en juin pendant le tournage et il n'a repris que récemment.

Les studios hollywoodiens ont dû à plusieurs reprises modifier les calendriers de sortie des films depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le titre Disney perdait 3,3% à 170,64 dollars vers 17h30 GMT à Wall Street.

(Reportage Lisa Richwine, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)